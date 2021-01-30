Минцифры и венчурный фонд QPDigital будут сотрудничать для развития украинского IT-рынка

29.01.2021 10:10

Укринформ

Министерство цифровой трансформации Украины и венчурный фонд QPDigital подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству по развитию в Украине передовых направлений IT-деятельности: искусственного интеллекта, блокчейна и геймдева.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Особенность нашего сотрудничества с QP Digital заключается в том, что компания не просто инвестирует в стартапы таких трендовых технологий и индустрий, как AI, GameDev, Blockchain (искусственный интеллект, разработка игр, блокчейн – авт.), но и инвестирует в вертикали Deep&Spacetech ( "глубокие" и космические технологии – авт.). Вместе с QP Digital мы будем обучать финансовой и инвестиционной грамотности студентов ведущих технических вузов Украины и планируем запуск образовательного проекта. Надеюсь, что благодаря нашему сотрудничеству в Украине появится еще больше «единорогов», таких как Grammarly, People.ai, GitLab », – заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT Борняков.

Меморандум предусматривает, в частности, сотрудничество с целью увеличения доли украинской IT-индустрии на мировом рынке и привлечение внешних инвестиций. Также одним из основных направлений станет развитие образования и науки в области IT и создание современной инновационной инфраструктуры. Такое взаимовыгодное сотрудничество сторон должно способствовать созданию удобных условий для развития внутреннего IT-рынка, что сможет конкурировать с мировыми компаниями.

«Я считаю, что Украина готова к тому, чтобы запускать стартапы здесь и сейчас, потому что критическая масса умных и талантливых программистов здесь уже есть. Мы вместе с Минцифрой будем работать над тем, чтобы компании работали не только на экспорт, но прежде всего для внутреннего рынка», – подчеркнул директор QP Digital Денис Вальвачев. Также он считает, что улучшать IT-экосистему особенно важно во время пандемии.

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Сейчас представители QPDigital присоединились к созданию стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине (форсайт). Далее планируется совместно проводить форумы для разработчиков и запустить образовательный проект об инвестициях и стартапах.

Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации Украины создает рабочую группу, которая будет разрабатывать стратегию развития сферы виртуальных активов. К работе в группе привлекут предпринимателей украинской криптоиндустрии и представителей власти.

По материалам: Укринформ