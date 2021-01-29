YouTube тестирует новую функцию

Видео

29.01.2021 17:05

Укринформ

Видеохостинг YouTube тестирует новую функцию, которая позволяет делать непродолжительные видеоклипы с загруженного на платформу видео.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Engadget.

После загрузки видео на свой канал в YouTube или во время стрима, пользователи смогут сделать короткий видеоклип, который может длиться от 5 до 60 секунд. Также будет возможность добавить название к этому видеоклипу. Сам видеоклип не будет новым видео, которое можно будет загрузить в YouTube, пользователи смогут только поделиться им.

Отмечается, что функция не доступна для видео для детей, видеопремьер или стримов, длиннее 8:00.

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Непродолжительные видеоклипы будут автоматически исчезать в случае удаления основного видео или стрима. Также известно, что в видеоклипы, длиннее 30 секунд, может быть добавлена ​​реклама.

Сейчас функция доступна для ограниченного количества людей для тестирования.

Как сообщал Укринформ, отныне пользователям WhatsApp нужно будет подтвердить свою личность с помощью биометрической аутентификации, чтобы связать свой аккаунт в WhatsApp с приложением на ПК и веб-версией программы.

Фото: DPA

По материалам: Укринформ