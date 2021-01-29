В Китае на 3D-принтере напечатали робота, способного подниматься по трубам

В Китае на 3D-принтере напечатали робота, способного подниматься по трубам

29.01.2021 14:45

Укринформ

В Китае с помощью 3D-принтера напечатали робота, способного преодолеть поверхность с углом в 90 градусов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Это червеобразный робот, способный подниматься по трубам промышленных объектов и в реальном времени проводить мониторинг их состояния, был создан исследовательской командой во главе с профессором Цзо Сыяном и доктором наук Лю Цзяньбинем из Тяньцзиньского университета при помощи технологии 3D-печати.

Он представляет собой цельный механизм с мягкими изгибами и модульными захватами, которые позволяют ему подниматься по трубам различной формы.

Подобные роботы, способные лазать по трубам, проводить мониторинг, выявлять утечки и выполнять другие задачи уже ранее выпускались, однако ни один из них не умел лазать как по внутренним, так и по внешним стенкам труб.

Более того, такие роботы обычно создавались для выполнения определенных задач со сложной конструкцией, что ограничивало их применение в различных условиях. Они также были относительно тяжелыми из-за твердых материалов, из которых они были сделаны.

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Исследовательской команде Тяньцзиньского университета удалось разрешить вышеназванные проблемы и разработать инновационный механизм. Новинка состоит из верхнего захвата, средней части и нижнего захвата, а также трех всасывающих патрубков для управления этими тремя частями робота.

"Чтобы заставить робота ползти вверх, нужно просто поочередно нагнетать и сбрасывать давление в захватах робота, таким образом мы осуществляем непосредственный контроль над этим устройством", – рассказал Лю Цзяньбинь. По его словам, средняя часть робота, также как и у дюймового червя, удлиняется, когда она находится под давлением, и возвращается в исходное положение при его сбросе.

Напечатанный на 3D-принтере мягкий и гибкий механизм использует небольшую деформацию нерастяжимого материала для осуществления большой изгибной деформации. Он может вращаться в продольном и поперечном направлениях, может свободно адаптироваться к трубам различного размера, различного радиуса, кривизны и наклона, а также способен работать как внутри, так и снаружи трубы.

Исследователи использовали программное обеспечение CAD при создании модульной конструкции робота, что позволит модернизировать его в будущем. "Можно будет добавить модулей или изменить диаметр захватов", – отметил Лю Цзяньбинь.

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Максимальная несущая способность робота составляет 1 кг, что почти в 80 раз превышает его собственный вес.

Исследователи планируют вставить в него сенсорное устройство, что поможет проводить автономное техобслуживание труб.

Как сообщал Укринформ, норвежская компания Eelume Subsea Intervention представила робота Eelume, который автономно может ремонтировать трубопроводы под водой.

Иллюстративное фото

По материалам: Укринформ