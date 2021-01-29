В Японии будут разрабатывать роботов-уборщиков с искусственным интеллектом

В Японии будут разрабатывать роботов-уборщиков с искусственным интеллектом

28.01.2021 11:18

Укринформ

Крупная японская компания-производитель потребительских товаров Iris Ohyama и компания SoftBank Robotics совместно разработают роботов для сферы услуг.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Компании объявили, что откроют совместное венчурное предприятие в городе Сэндай.

Новая компания будет разрабатывать роботов для предоставления услуг без участия персонала, так как в условиях пандемии коронавируса растет спрос на замещение людского труда.

На первой стадии они планируют создать роботов-уборщиков, оснащенных сенсорами с искусственным интеллектом, которые будут сообщать владельцам магазинов о заканчивающихся товарах.

Читайте также: В Японии медведей будет отпугивать робот-монстр, похожий на «чупакабру»

Они также планируют поставлять подающих еду роботов, которые смогут пользоваться лифтами, используя систему радиосвязи.

Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Hyundai представила работа DAL-e, выполняющего роль хостес.

Фото: SoftBank Robotics

По материалам: Укринформ