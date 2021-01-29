В Японии будут разрабатывать роботов-уборщиков с искусственным интеллектом
В Японии будут разрабатывать роботов-уборщиков с искусственным интеллектом
28.01.2021 11:18
Укринформ
Крупная японская компания-производитель потребительских товаров Iris Ohyama и компания SoftBank Robotics совместно разработают роботов для сферы услуг.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Компании объявили, что откроют совместное венчурное предприятие в городе Сэндай.
Новая компания будет разрабатывать роботов для предоставления услуг без участия персонала, так как в условиях пандемии коронавируса растет спрос на замещение людского труда.
На первой стадии они планируют создать роботов-уборщиков, оснащенных сенсорами с искусственным интеллектом, которые будут сообщать владельцам магазинов о заканчивающихся товарах.
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Они также планируют поставлять подающих еду роботов, которые смогут пользоваться лифтами, используя систему радиосвязи.
Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Hyundai представила работа DAL-e, выполняющего роль хостес.
Фото: SoftBank Robotics
По материалам: Укринформ