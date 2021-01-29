Telegram позволил переносить сообщения из других мессенджеров

29.01.2021 06:56

Укринформ

Пользователи Telegram теперь могут переносить в него переписку с других мессенджеров, в том числе WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Об этом сообщается в блоге команды Telegram, передает Укринформ.

Чтобы перенести чат с WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группу, нажать "Экспорт беседы" и выбрать Telegram в меню "Поделиться". На устройствах Android внутри чата WhatsApp нужно нажать:> Еще> Экспорт беседы, а затем выбрать Telegram в меню "Поделиться".

На iOS в WhatsApp можно экспортировать данные просто из списка чатов. Достаточно провести на чате влево и выбрать '…'> Экспорт беседы.

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Пользователи Telegram могут не только экспортировать историю сообщений, но и удалять сообщения когда для всех участников переписки, не оставляя следов.

"Перенесенные в Telegram переписка почти не займут дополнительной памяти на вашем телефоне. В отличие от старых приложений для обмена сообщениями, Telegram позволяет не хранить сообщения и фотографии из переписки на устройстве", – добавляют разработчики.

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Также отмечается, что серверы Telegram не хранят информации об удаленных чаты и записей в журналах вызовов, поэтому эти данные исчезнут навсегда.

По материалам: Укринформ