Новый робот по кличке «Зверь» обрабатывает 20 000 COVID-тестов в сутки

Новый робот по кличке «Зверь» обрабатывает 20 000 COVID-тестов в сутки

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29.01.2021 21:39

Укринформ

В Нидерландах разработали робота, который способен обработать 20 тысяч тестов на коронавирус в день.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа со ссылкой на Урядовый портал.

"Робот – по прозвищу Зверь – может обрабатывать около 20 тысяч ПЦР-тестов за 24 часа и предоставлять результаты онлайн. Это значительно больше, чем может любой другой прибор в мире", – говорится в сообщении.

Как отмечается, робот может не только быстро обрабатывать гораздо большее количество тестов, но и удешевить стоимость исследования.

В случае успешности испытаний работа начнут использовать на полную мощность.

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По данным Национального института здравоохранения (RIVM), в период с 20 по 26 января в Нидерландах подтверждено 35635 случаев заболевания COVID-19.

За период вакцинации с 6 по 24 января более 160 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщалось, в мире зафиксировано 102 144 932 случая COVID-19, из них 2203261 – летальный, выздоровели уже 73995432 человека.

По материалам: Укринформ