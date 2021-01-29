Nissan через 10 лет полностью перейдет на выпуск электрокаров и гибридов
Nissan через 10 лет полностью перейдет на выпуск электрокаров и гибридов
28.01.2021 10:18
Укринформ
Японская автомобилестроительная компания Nissan планирует перейти в начале 2030-х годов на выпуск электро- и гибридных автомобилей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Компания представила свой план, чтобы способствовать достижению углеродной нейтральности – нулевого уровня эмиссий парниковых газов.
Nissan ставит целью в начале 2030-х годов продавать в Японии, Европе, Соединенных Штатах и Китае только электро- и гибридные автомобили. Гибридные автомобили движутся за счет электроэнергии, вырабатываемой бензиновым двигателем.
Компания планирует активизировать усилия по разработке аккумулятора нового поколения, чтобы улучшить пробег на одной зарядке и снизить стоимость автомобилей.
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Как сообщал Укринформ, канадская компания Horizon Aircraft представила концепт гибридного летающего автомобиля Cavorite X5.
По материалам: Укринформ