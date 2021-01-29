McLaren представит свой новый болид 15 февраля

28.01.2021 14:45

Укринформ

Британская автогоночная команда McLaren 15 февраля представит свой гоночный болид для сезона Формулы-1 2021 года.

Как передает Укринформ, об этом британская команда сообщила в своем Твиттере.

Как отмечается, модель MCL35M претерпит значительные изменения после смены поставщика двигателей с Renault на Mercedes.

Так, в автомобиле McLaren, участвующем в гонках «Формулы-1», впервые с 2014 года будет двигатель производства Mercedes.

Это вторая команда, объявившая дату запуска. Ранее команда Alfa Romeo сообщила о планах представить свой новый автомобиль в Варшаве 22 февраля.

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Сезон Формулы-1 начинается с Гран-при Бахрейна 28 марта. Запланированная неделей раньше австралийская гонка была отложена из-за пандемии коронавируса.

По материалам: Укринформ