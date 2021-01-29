Китай запустил новые спутники дистанционного зондирования

Фото

29.01.2021 12:07

Укринформ

Вторая группа китайских спутников дистанционного зондирования "Яогань-31" (Yaogan-31) стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в пятницу.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Спутники были запущены с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" (Long March-4C). Это был 359-й полет серии ракет-носителей "Чанчжэн", сообщили на космодроме.

Читайте также: Китай в этом году запустит свою первую гибридную ракету

Выйдя на назначенные орбиты, спутники будут использоваться для исследования электромагнитной обстановки и проведения соответствующих технологических испытаний.

Как известно, Китай запустил первую группу спутников дистанционного зондирования "Яогань-31" в 2018 году.

По материалам: Укринформ