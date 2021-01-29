General Motors к 2035 году откажется от бензина и дизеля

General Motors к 2035 году откажется от бензина и дизеля

29.01.2021 12:54

Укринформ

Американский автопроизводитель General Motors объявил о намерении постепенно отказаться от пассажирских автомобилей, работающих на бензине и дизеле, и спортивных автомобилей до 2035 года в пользу электрических автомобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Hill.

Крупнейший производитель автомобилей в стране заявил, что в ближайшие 14 лет его парк будет иметь только полностью электрические авто, внедорожники и легковушки. В то же время этот шаг не будет касаться тяжелых транспортных средств, таких как коммерческие грузовики.

Компания также заявила, что к 2030 году будет обеспечивать 100-процентную возобновляемую энергию для питания своих операций в США и глобальных объектов до 2035 года. Это на пять лет опережает предварительно объявленные планы компании.

«General Motors присоединяется к правительствам и компаниям по всему миру, работая над созданием более безопасного, экологического и лучшего мира», – заявила Мэри Барра, генеральный директор General Motors.

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Отмечается, что GM планирует потратить $ 27 млрд в течение следующих пяти лет на выпуск 30 электромобилей, включая новый электрический пикап Hummer, который, как ожидается, станет доступным для заказчиков в течение этого года.

Как сообщал Укринформ, на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что намерен заменить весь правительственный автопарк американскими электромобилями «с нулевыми выбросами» в рамках недавно объявленной программы «Покупай американское».

Сейчас в США собирают лишь несколько полностью электрических автомобилей. Tesla, General Motors и Nissan Motor производят электромобили внутри страны, тогда как Ford Motor и другие компании объявили о такой перспективе в будущем.

По материалам: Укринформ