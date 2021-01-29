Астрономы сделали высококачественный снимок Луны

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29.01.2021 13:37

Укринформ

Группа американских астрономов сделала высококачественный снимок Луны благодаря новому радиолокационному передатчику.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

Сам новый радиолокационный передатчик был разработан американским радиотелескопом Грин-Бэнк (Green Bank Telescope) в Южной Вирджинии, антенным массивом очень большой базы (VLBA) в штате Нью-Мексико и компанией Raytheon Intelligence & Space.

Устройство поместили в Грин-Бэнк для передачи радиолокационных сигналов в космос.

Затем VLBA фиксирует полученные сигналы благодаря серии радиоантенн, которые рассредоточены по Северной Америке, и обрабатывает полученные изображения.

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Радиолокационный передатчик может уменьшать масштаб конкретных объектов на Луне всего до 5 метров.

Астрономы теперь планируют разработать радар нового поколения с мощностью 500 киловатт, чтобы видеть с Земли объекты вне нашей Солнечной системы. Конечной целью этого радара для астрономов станет съемка объектов на Уране и Нептуне.

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Как сообщал Укринформ, исследователи из Колгейтского университета в американском штате Нью-Йорк нашли на Красной планете следы десятков ледниковых периодов.

Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI

По материалам: Укринформ