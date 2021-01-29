Apple стала крупнейшим в мире продавцом смартфонов

28.01.2021 11:14

Укринформ

В корпорации Apple сообщили о наиболее прибыльном квартале за время ее существования, что сделало компанию лидером рынка.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в четвертом квартале 2020 года поставки смартфонов Apple выросли на 22% – до рекордных 90,1 млн одновременно поставки китайской компании Huawei резко упали из-за американских санкций.

Кроме этого, из-за расширения линейки смартфонов и выхода iPhone 12 с поддержкой 5G спрос на смартфоны вырос, особенно в Китае.

По данным исследовательской компании IDC, Apple занимает 23,4% мирового рынка смартфонов.

«В Китае Apple воспользовалась прекрасной возможностью захватить долю рынка Huawei в элитном сегменте в ситуации, когда Huawei не могла обеспечить достаточное предложение, хотя спрос на бренд все еще есть», – сказала Николь Пен, которая отслеживает ситуацию на китайском рынке смартфонов в компании Canalys.

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Также Apple обошла южнокорейскую компанию Samsung Electronics. Ее доля на рынке смартфонов оценивается в 19,1% (продала в четвертом квартале 73,9 млн устройств).

Поставки смартфонов компанией Huawei Technologies в четвертом квартале прошлого года упали на рекордные 42,4% – до 32,3 млн. Это произошло после того, как США внесли компанию в черный список из соображений национальной безопасности, не позволяя зарубежным компаниям поставлять ей ключевые компоненты, включая полупроводники.

Фото: EPA/UPG

По материалам: Укринформ