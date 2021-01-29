Apple пообещала пользователям усилить приватность их данных

29.01.2021 05:11

Укринформ

Американская компания Apple объявила, что обеспечит своих пользователей возможностью блокировать слежение за их устройствами в интересах рекламодателей.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, посвященном Дню обеспечения приватности данных, передает Укринформ.

«В ближайшее время, с последующим бета-обновлением от Apple, функция App Tracking Transparency потребует от установленных приложений получения разрешения пользователя прежде чем отслеживать их данные в программах или на сайтах, принадлежащих другим компаниям», – отмечается в сообщении.

Читайте также: Apple обновила свою операционную систему

В частности, в разделе «настройки» пользователи смогут проверить, какие программы требуют функцию отслеживания, а также могут вносить изменения, которые считают нужным.

При этом в компании уточнили, что это требование будет доступнао в начале весны, когда выйдет обновление программного обеспечения для смартфонов iOS 14 для планшетов iPadOS 14, а также для Apple TV. Это требование уже получило высокий уровень поддержки защитников конфиденциальности во всем мире, отметили в компании.

Читайте также: Apple стала крупнейшим в мире продавцом смартфонов

Как сообщалось, Apple еще прошлым летом заявила о намерениях изменить политику конфиденциальности. Тогда это вызвало критическую реакцию со стороны Facebook, для которой реклама является главным источником доходов. Социальная сеть уже обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на международном рынке.

Фото: EPA/UPG

По материалам: Укринформ