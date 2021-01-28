Украинский ионно-плазменный двигатель имеет вдвое больший ресурс, чем аналоги – разработчики

27.01.2021 14:42

Укринформ

Ионно-плазменный двигатель, созданный в Харькове учеными Национального аэрокосмического университета им. Жуковского и компанией FED, в отличие от существующих аналогов имеет вдвое больший ресурс.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал руководитель лаборатории плазменных двигателей Национального аэрокосмического университета им. Жуковского Андрей Лоян.

«В нашем изделии применены ноу-хау, которые на сегодняшний день не доступны нашим конкурентам. Это и MSL-преобразование координат, центрально-расположенный катод, высокий градиент магнитного поля, и это далеко не все, что дает существенное улучшение параметров тяги, КПД и ресурса. Наш двигатель, однозначно, имеет в два раза больший ресурс, чем любой существующий на планете. Он уникален. Такого двигателя в космосе еще нет», – заявил Лоян.

С мая 2020 года двигатель тестируют в лаборатории на специальном оборудовании, в частности, в вакуумной камере, где имитируются условия космоса.

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«Это и ударные нагрузки при перевозке, и ударные нагрузки при запуске, влияние околоземной плазмы, влияние вакуумного пространства, влияние ионного пучка во время самой работы. Проходит полный цикл тепловых, термовакуумных испытаний – абсолютно весь комплекс», – объясняет Лоян.

Харьковский двигатель можно установить на любую космическую технику. Его назначение – коррекция орбиты, ориентация спутника, а еще двигатель можно использовать как маршевый – для дальних миссий на планеты или астероиды.

По прогнозу председателя правления общества FED, выступившего инвестором проекта, Виктора Попова, испытания должны завершиться в 2022 году.

Подробнее о харьковской разработке можно прочитать в развернутом материале Укринформа.

По материалам: Укринформ