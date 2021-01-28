WhatsApp обновил версию для ПК и браузера

28.01.2021 18:49

Укринформ

Отныне пользователям WhatsApp нужно будет подтвердить свою личность с помощью биометрической аутентификации, чтобы связать свою учетную запись в WhatsApp с приложением на ПК и веб-версией программы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Engadget.

Компания, принадлежащая Facebook, добавила уровень защиты своих приложений, чтобы ограничить шансы третьего лица связать аккаунт пользователя без его ведома либо разрешения.

«Если на вашем телефоне включена разблокировка по лицу или отпечаткам пальцев, WhatsApp попросит вас пройти процесс аутентификации, когда вы связываете свою учетную запись с программой на ПК или веб-версией», – говорится в сообщении.

После того как программа подтвердит вашу личность, вам придется отсканировать QR-код при помощи телефона.

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Новая функция биометрической аутентификации активна по умолчанию, единственным способом не проходить ее является полное отключение разблокировки смартфона по лицу или отпечаткам пальцев.

В компании отметили, что у них не будет доступа к биометрическим данным пользователей, а процесс аутентификации будет проходить через ОС смартфона.

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Кроме того, новая функция WhatsApp будет работать вместе с другой, которая будет посылать оповещения на телефон пользователя каждый раз, когда кто-то войдет в его учетную запись в Интернете либо на компьютере.

По материалам: Укринформ