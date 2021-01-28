В Японии разработали «умные очки» для лечения близорукости

28.01.2021 19:28

Укринформ

Токийская компания Kubota Pharmaceutical Holdings разработала устройство, которое может лечить миопию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sciencemint.

Очки Kubota проектирует изображение с линзы устройства на сетчатку глаза пользователя, чтобы исправить ошибку преломления, которая вызывает близорукость. Миопия часто возникает из-за слишком большого расстояния между роговицей и сетчаткой глаза, мешает правильной фокусировке света при попадании в глаза и размывает отдаленные объекты.

В японской компании не раскрывают точного принципа работы девайса, однако заявляют, что использование очков от 60 до 90 минут ежедневно помогает корректировать зрение. Kubota Pharmaceutical Holdings планирует продолжить клинические исследования и узнать, сколько длится эффект от ношения очков, а также как долго их необходимо будет носить для постоянного результата.

Прототип очков Kubota находится на стадии тестирования. Производственная группа уже начала клиническое испытание в США, в котором приняли участие 25 человек, после чего компания намерена начать продажу девайса сначала в Азии, где большое количество людей борется с близорукостью. Как заявила Kubota, среди людей моложе 20 лет 95% японцев, 96% южнокорейцев, 85% тайваньцев, 87% гонконгцев и 82% жителей Сингапура должны носить очки от близорукости. В целом в мире около 2,56 млрд людей страдают близорукостью.

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Согласно Sciencemint, начало клинических испытаний очков началось летом прошлого года, и компания также рассматривает контактные линзы как еще один способ лечения близорукости – метод, который уже опробовали в Израиле два года назад.

По материалам: Укринформ