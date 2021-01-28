Toyota обошла Volkswagen и вышла в лидеры по продажам авто

Toyota обошла Volkswagen и вышла в лидеры по продажам авто

28.01.2021 15:06

Укринформ

Японский автомобильный концерн Toyota Motor впервые за последние пять лет продал наибольшее количество своих автомобилей в мире по итогам года.

Как передает Укринформ, об этом говорится в годовом отчете компании.

Сообщается, что Toyota group, в которую также входят Daihatsu Motor и Hino Motors, засвидетельствовала падение мировых продаж своих автомобилей на 11,3% по сравнению с показателями 2019 года. В общем за предыдущий год японцам удалось продать 9,5 миллиона автомобилей.

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Тем не менее, представители Toyota Motor заверили, что продажи концерна в Китае выросли на 10,9% в годовом исчислении до почти 1,8 млн автомобилей, в то время как на своем крупнейшем рынке – в США – японцы в 2020 году продали 2,1 млн машин, что на 11,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Как известно, на протяжении последних пяти лет главным конкурентом для Toyota Motor был немецкий концерн Volkswagen, но он за указанный период смог продать лишь 9,3 миллиона автомобилей, благодаря чему мировым лидером стала Toyota.

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Как передавал Укринформ, ранее Министерство юстиции США оштрафовало японского производителя Toyota на рекордные 180 миллионов долларов за несвоевременное представление отчетов относительно выбросов углерода автомобилями.

В американском Минюсте заявили, что такие действия японского автопроизводителя привели к увеличению выбросов углерода автомобилями на территории США и росту расходов для владельцев автомобилей, в то время как сама компания увеличивала свои прибыли в течение этого же времени.

По материалам: Укринформ