Tesla заявила о своем первом прибыльном годе

28.01.2021 08:55

Укринформ

Автомобильная компания Илона Маска Tesla Motors заявила о своем первом прибыльном годе на фоне мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

Отмечается, что в 2020 году компания заработала $721 миллион, что свидетельствует о мощном росте производства и поставках, несмотря на COVID-19.

В четвертом квартале 2020 года компания отчиталась о прибыли в размере 270 миллионов долларов, что на 157% больше, чем в 2019-м. 2019 год стал для компании убыточным на 862 миллиона долларов.

Всего же суммарный доход компании за прошлый год вырос на 28% ㅡ к 31,5 млрд долларов.

"Прошлый год стал для Tesla революционным", – говорится в отчете компании.

Хотя в компании и назвали 2020-й год для Tesla критическим, 2021-й там считают еще более важным из-за наращивания объемов производства на заводе в Китае и начала выпуска автомобилей в Германии и штате Техас.

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Как сообщал Укринформ, в начале января этого года основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

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После того как цена акций Tesla взлетела более чем в девять раз за последний год, собственный капитал Маска увеличился на более чем 150 млрд долл.

По материалам: Укринформ