Tesla показала обновленный дизайн Model S

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28.01.2021 12:32

Укринформ

Компания Tesla Илона Маска представила обновленный дизайн электрического седана Model S.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

В компании отметили, что обновленный электрокар будет представлен уже в этом году. Стоимость одного экземпляра составит 79 990 долларов США.

«Это действительно колоссальное улучшение по сравнению с предыдущей версией», – отметил Маск.

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Отмечается, что компания обновила не только батареи для автомобиля, но и полностью изменила внутренний вид электрокара, обновила его снаружи.

Как сообщал Укринформ, компания Tesla Илона Маска сообщила о своем первом прибыльном году на фоне мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По материалам: Укринформ