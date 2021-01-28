На Марсе нашли следы десятков ледниковых периодов

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28.01.2021 11:54

Укринформ

Исследователи из Колгейтского университета в американском штате Нью-Йорк нашли на Красной планете следы десятков ледниковых периодов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Earth Sky.

Для своего исследования ученые взяли фотографии 45 марсовых ледников, которые были сделаны камерами «Mars Reconnaissance Orbiter», орбитального аппарата Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Разрешение этих мощных камер составляет 25 сантиметров в пикселе.

В общей сложности исследователи изучили распределение около 60 тысяч камней, и обнаружили, что большая часть этих камней находилась в разных кучах, образовавшихся в результате циклов наступления и отступления льда.

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«На самом деле эти валуны рассказали нам другую историю, ведь имел значение не сам их размер, а то, как они были сгруппированы», – заявил планетарный геолог Джо Леви.

Именно группировки крупных камней говорят о том, что Марс пережил несколько ледниковых периодов, а именно, от шести до двадцати за последние 300-800 миллионов лет.

Как сообщал Укринформ, космический корабль OSIRIS-Rеx от Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 10 мая покинет орбиту астероида Бенну и отправится на Землю.

Фото: NASA/ Caltech/ JPL/ UTA/ UA/ MSSS/ ESA/ DLR

По материалам: Укринформ