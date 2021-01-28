Корабль NASA «попрощается» с астероидом Бенну в мае

27.01.2021 15:56

Укринформ

Космический корабль OSIRIS-Rеx от Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 10 мая покинет орбиту астероида Бенну и отправится на Землю.

Как запланировали в NASA, корабль должен добраться Земли 24 сентября 2023, передает Укринформ.

Отмечается, что решение «попрощаться» с астероидом именно в мае вызвано прогнозируемо максимально благоприятными условиями орбитальной механики на тот момент.

«Если мы покинем Бенну в мае, то сэкономим для OSIRIS-REx максимальный объем топлива. Оно понадобится для выхода на курс сближения с Землей», – отметил заместитель руководителя миссии OSIRIS-REx Майкл Моро.

По словам специалистов миссии, сэкономив топливо, зонд сможет еще раз подлететь к поверхности астероида и сделать новые снимки его поверхности, которые впоследствии можно будет сравнить с фотографиями, сделанными в 2019 году.

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«OSIRIS-REx уже совершил невероятные научные открытия. Мы радуемся тому, что миссия планирует еще один облет астероида Бенну с целью сбора информации о том, как астероид отреагировал на забор грунта, и возможности правильно попрощаться», – резюмировала руководитель отдела планетологии NASA Лори Глейз.

Как сообщалось, космический корабль OSIRIS-Rеx начал свою миссию в сентябре 2016 года, а в 2018 он вышел на орбиту астероида Бенну, где два года спустя ему удалось собрать грунт с астероида, а также обнаружить на нем следы воды.

Астероид Бенну имеет большое значение для ученых на Земле в контексте изучения истории формирования Вселенной, ведь считается, что он на протяжении миллиардов лет оставался нетронутым, и его исследование позволит понять процесс формирования Солнечной Системы.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ