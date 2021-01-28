Китай в этом году запустит свою первую гибридную ракету

Китай в этом году запустит свою первую гибридную ракету

27.01.2021 14:15

Укринформ

Первая китайская ракета-носитель с ракетным двигателем, работающим на твердом и жидком топливе, совершит свой первый полет в космос в 2021 году.

Об этом заявили ее разработчики, передает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Речь идет о ракете-носителе средней дальности нового поколения под названием "Чанчжэн-6А" ("Великий поход-6А").

Как сообщили в Восьмой академии при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, благодаря оснащению различным количеством твердых и жидких ракетных ускорителей будет сформирована серия ракет-носителей с различной грузоподъемностью и относительно высокой экономичностью.

Новая ракета отличается большей степенью автоматизации и настолько большой интеллектуальностью, что может самостоятельно мониторить и диагностировать потенциальные проблемы.

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Китай вступил в клуб космических держав 24 апреля 1970 года, запустив на орбиту свой первый спутник "Дунфанхун-1" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-1".

С 1970 года до марта 2019 года в Китае было разработано и сдано в эксплуатацию 17 типов ракет-носителей серии "Чанчжэн", которые обеспечили реализацию ряда крупных космических проектов страны, включая пилотируемые космические программы, исследование Луны, создание национальной спутниковой навигационной системы "Бэйдоу" и проект "Гаофэнь" для обследования Земли.

Фото из открытых источников

По материалам: Укринформ