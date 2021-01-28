Цукерберг хочет деполитизировать ленту новостей Facebook

28.01.2021 17:32

Укринформ

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что обдумывает пути по уменьшению политического содержания в ленты новостей соцсети.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Engadget.

«Люди не хотят, чтобы политика и борьба доминировали во время пользования соцсетью», – сказал Цукерберг.

Он также добавил, что компания навсегда остановит рекомендации групп, занимающихся политическими вопросами.

Отмечается, что рекомендации политических групп уже были приостановлены до выборов президента США, однако Цукерберг хочет это сделать перманентным на платформе, а не только в США.

Глава Facebook не уточнил, как соцсеть будет устанавливать, что является политическим содержанием, однако в то же время отметил, что не хочет ограничивать возможности пользователей свободно выражать свои мысли на платформе.

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Как сообщал Укринформ, летом прошлого года компания Facebook запустила кампанию по информированию американских граждан о выборах президента в США и добавил в соцсети функцию отключения политической рекламы.

По материалам: Укринформ