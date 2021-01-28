BMW представил мощный седан

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27.01.2021 14:46

Укринформ

Немецкий автопроизводитель BMW представил новый мощный автомобиль 2022 BMW M5 CS.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.

На автомобиле установлен двойной турбодвигатель V8 с мощностью в 627 лошадиных сил и крутящим моментом в 553 Нм.

Седан может разогнаться до 96 км в час за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 306 км / час.

Отмечается, что автомобиль, который рассчитан на 4 человек доступен в двух цветах – зеленом и сером.

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Стоимость одного экземпляра составляет 142 00 долларов США.

Производство седана начнется уже в марте этого года, а первые доставки ожидаются в США во второй половине 2021 года.

Как сообщал Укринформ, немецкая компания Mercedes-Benz представила серийную версию электрического внедорожника Mercedes-Benz EQA.

По материалам: Укринформ