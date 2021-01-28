Аппарат NASA приземлится на Марс в феврале

Аппарат NASA приземлится на Марс в феврале

28.01.2021 06:11

Укринформ

Марсоход NASA уверенно приближается к Марсу и планово должен приземлиться на Красной планете в середине февраля.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом со ссылкой на заявление НАСА пишет Синьхуа.

"Вездеход NASA Perseverance приближается к Марсу со скоростью 2,5 км/сек и должен приземлиться на Красной планете 18 февраля", – говорится в материале.

Отмечается, что летательному аппарату осталось преодолеть около 41,2 млн км с его 470,8 млн км путешествия.

"Только он окажется в верхних слоях атмосферы Марса, начнутся богатые на события семь минут снижения", – утверждает Синьхуа.

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По словам главного научного проекту NASA "Марс 2020" Кена Фарли, "сложное научное оборудование Perseverance не только поможет в поиске окаменелых микробов, но также расширит наши знания о марсианской геологии, её прошлом, настоящем и будущем".

Напомним: марсоход был запущен 30 июля прошлого года с космодрома во Флориде. Это – первый вездеход, который доставит на Марс оборудования с забора элементов поверхности и сохранит интересные образцы для возвращения на Землю следующей миссией.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ