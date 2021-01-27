В США создали антитело против COVID-19, его «родственников» и мутаций

В США создали антитело против COVID-19, его «родственников» и мутаций

27.01.2021 18:42

Укринформ

Американская биотехнологическая компания Adagio Therapeutics разработала антитело ADG2, которое может защитить против мутаций SARS-CoV-2 и большинства вариантов коронавирусов..

Как передает Укринформ, об этом сообщает Medical Xpress .

Согласно результатам доклинических исследований, ADG2 продемонстрировало подобную или более высокую эффективность против SARS-CoV-2 по сравнению с другими антителами, которые сейчас находятся в разработке против известных вариантов SARS-CoV-2.

«Наши исследования показывают, что созданное антитело показывает подобную или более высокую эффективность нейтрализации против SARS-CoV-2 по сравнению с существующими ведущими антителами, которые разрабатываются в настоящее время для борьбы с COVID-19. Оно также эффективно прикрепляется к другим известным вариантам SARS-CoV-2», – отметила профессор Лаура Волкер.

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Она добавила, что в отличие от большинства антител, которые находятся в клинической разработке или одобрены для экстренного использования, ADG2 прикрепляется к эпитопу с высокой степенью сохранения.

«Поэтому мы считаем, что оно также будет эффективным против будущих штаммов SARS-CoV-2 и связанных с ними предыдущих сарбековирусив», – отметила она.

По данным Worldometer , в мире зафиксировано 100 946 259 случаев COVID-19, в частности 2170104 летальные, выздоровели 72983162 человека.

По материалам: Укринформ