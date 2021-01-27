В Корее разработали мозговой имплантат, который можно заряжать дистанционно

В Корее разработали мозговой имплантат, который можно заряжать дистанционно

27.01.2021 19:16

Укринформ

Ученые Корейского ведущего научно-технологического института (KAIST) разработали мозговой имплантат, который можно заряжать дистанционно.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

"Благодаря этому мощному устройству больше не нужно проводить дополнительные болезненные операции, чтобы заменить разряженный аккумулятор в имплантате для его бесперебойной работы", – сказал профессор KAIST Чжэ Чон Вон.

Имплантат оснащен миниантенной, которая фиксирует переменные магнитные поля. Они проходят через кожу, вырабатывая электроэнергию и заряжая небольшую батарею в имплантате.

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Установленный чип Bluetooth позволяет управлять светодиодными лампами с помощью смартфона. Само устройство использует свет для манипулирования нейронами в человеческом мозге.

По мнению корейских ученых, одинаковые базовые технологии могут применяться к различным типам имплантатов, включая стимулятор мозга и кардиостимуляторы.

Фото: KAIST

По материалам: Укринформ