В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля
В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля
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26.01.2021 10:11
Укринформ
Канадская компания Horizon Aircraft представила концепт гибридного летающего автомобиля Cavorite X5.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.
Транспортное средство с 16 пропеллерами рассчитано на перевозку пяти пассажиров. Благодаря гибридной установке Cavorite X5 может пролететь до 500 км с пассажирами. При этом его скорость не превышает 350 км в час.
Без пассажиров автомобиль имеет возможность преодолеть расстояние до 1000 км.
В Канаде представили концепт гибридного летучего автомобиля / Фото: newatlas.com
По материалам: Укринформ