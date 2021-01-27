Технологии

В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля

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В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля

В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля

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26.01.2021 10:11

Укринформ

Канадская компания Horizon Aircraft представила концепт гибридного летающего автомобиля Cavorite X5.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

Транспортное средство с 16 пропеллерами рассчитано на перевозку пяти пассажиров. Благодаря гибридной установке Cavorite X5 может пролететь до 500 км с пассажирами. При этом его скорость не превышает 350 км в час.

Без пассажиров автомобиль имеет возможность преодолеть расстояние до 1000 км.

В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля

В Канаде представили концепт гибридного летучего автомобиля / Фото: newatlas.com

В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля

В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля

В Канаде представили концепт гибридного летающего автомобиля

По материалам: Укринформ

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Admin

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