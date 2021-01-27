На создание украинского ионно-плазменного двигателя пошло $6 миллионов

27.01.2021 16:16

Укринформ

На создание и начало испытаний первого украинского ионно-плазменного двигателя для космоса харьковская компания FED потратила уже $6 млн, и еще $5 млн нужно, чтобы провести полный цикл испытаний.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал председатель правления компании Виктор Попов.

Он отметил, что разработка двигателя – совместный проект Национального аэрокосмического университета им. Жуковского «Харьковский авиационный институт» и акционерного общества FED.

«Это же и конструкторская разработка, и работа технологов, и закупка и создание специального оборудования. На сегодняшний день наша компания потратила более 6 миллионов долларов в течение 2,5 года. И основные инвестиции, безусловно, нас еще ждут впереди, поскольку нам нужно пройти еще определенные испытания. А аппаратуры для полного цикла испытаний, к сожалению, в Украине просто нет. В Европе же такое оборудование будет стоить нам 10-15 миллионов евро. Поэтому сегодня мы работаем с инженерами, учеными института, чтобы усовершенствовать имеющееся у них оборудование и провести полные испытания двигателя в Харькове. Рассчитываем, что это будет стоить еще около 5 миллионов долларов», – сказал Попов.

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По его прогнозу, испытания закончатся в 2022 году. К тому времени, уверен Попов, компания уже будет иметь реальных покупателей. Маркетинговая служба над этим уже работает. На сегодняшний день больше всех заинтересовались харьковской разработкой Китай, Турция, Германия. И, конечно же, FED хочет продавать свою продукцию Илону Маску. В настоящее вреия компания, согласно американским «правилам игры», регистрируется на специальной платформе NASA, чтобы иметь возможность предложить двигатели в США.

Подробнее о харьковской разработке можно прочитать в развернутом материале Укринформа.

По материалам: Укринформ