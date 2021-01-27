К Земле приближается астероид длиной в четыре автобуса

К Земле приближается астероид длиной в четыре автобуса

26.01.2021 14:34

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что в пятницу, 29 января, мимо Земли пролетит астероид 2021 AG7, длина которого превышает четыре автобуса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Express.

По данным NASA, скорость астроида составляет 59 000 км в час, или 16,6 км в секунду. Если бы космический камень путешествовал от Земли до Луны, то с такой скоростью он преодолел бы этот маршрут всего за 6 часов.

29 января 2021 AG7 максимально приблизится к нашей планете на расстояние в более 4,2 млн километров.

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По данным NASA, в настоящее время в мире известно о 839 880 астероидах и 3596 кометах.

Как сообщал Укринформ, 22 января неподалеку от Земли пролетел 55-метровый астероид 2020 YE5.

По материалам: Укринформ