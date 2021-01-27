Hyundai представил робота-хостес

26.01.2021 10:02

Укринформ

Южнокорейская компания Hyundai представила работа DAL-e, который выполняет роль хостес.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

Высота самого робота составляет 1,16 метра, а вес – 80 кг. DAL-e передвигается по полу на четырех колесах.

Благодаря встроенным камерам и возможностям распознавания лица DAL-e также способен приближаться к покупателям, которые заходят в магазин. Затем он смотрит им в лицо и использует свои системы понимания языка, чтобы привлечь их к разговору. Клиенты могут устно задавать вопросы о товарах или услугах, или они могут использовать встроенный интерфейс сенсорного экрана робота для получения большей информации.

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Отмечается, что сейчас продолжается пилотный проект в Сеуле с участием робота-хостес. Однако ожидается, что вскоре его присутствие будет увеличено в автодилерах компании.

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Как сообщал Укринформ, японские исследователи разработали робота в помощь фермерам, которые занимаются выращиванием фруктов.

По материалам: Укринформ