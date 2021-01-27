Дія ID, е-больничный и налоговая в онлайне: Федоров анонсирует запуск новых продуктов

27.01.2021 05:03

Укринформ

Министерство цифровой трансформации запустит новые цифровые продукты во время Diia Summit в апреле 2021 года.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

В частности, он анонсировал запуск Дія ID – электронной подписи в смартфоне, благодаря которой украинцы смогут подписывать документы и получать административные и финансовые услуги онлайн.

Кроме этого, будут запущены онлайн-услуги по изменению места регистрации, предоставления разрешения на начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса последствий СС2 и СС3.

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Также в апреле Минцифры запустит услугу автоматической регистрации ФЛП. По словам Федорова, сейчас готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора. В это же время будет запущен электронный больничный и налоговые онлайн-услуги, в частности будут переведены в Дію услуги кабинета налогоплательщика.

Как сообщал Укринформ, презентация обновленного приложения Дія 2.0. состоялась 5 октября 2020 года. В новую версию было добавлено более 10 цифровых услуг.

По материалам: Укринформ