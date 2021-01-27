Apple обновила свою операционную систему

27.01.2021 11:59

Укринформ

Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.4 для iPhone и iPadOS 14.4 для планшетов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает MacRumors.

Благодаря последнему обновлению программного обеспечения устройства смогут распознавать меньшие по размеру QR-коды, классифицировать Bluetooth-устройства по типу и распознавать контрафактные камеры в iPhone 12.

Появились поддержка режима Time to Walk для Apple Watch и новый циферблат Unity для Apple Watch.

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Также обновление исправило несколько багов, в том числе проблему, приводившую к появлению артефактов на HDR-фотографиях, и ошибку, которая приводила к неправильному переключению языка клавиатуры.

Обновление ПО 14.4 уже доступно в настройках устройств Apple.

Как сообщал Укринформ, Apple разрабатывает более легкую версию ноутбука MacBook Air.

По материалам: Укринформ