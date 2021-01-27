30 кадров в секунду: Sony представила новую флагманскую камеру

Видео

27.01.2021 17:36

Укринформ

Японская компания Sony представила новую беззеркальных камеру Alpha 1 с поддержкой видео в 8K.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

В камере используется датчик изображения с разрешением в 50,1 Мп.

Alpha 1 может снимать видео 8K с 10-разрядным представлением цвета, субдискретизацией 4:2:0 и кадровой частотой в 30 кадров в секунду, а также видео 4K с 10-разрядным представлением цвета, субдискретизацией 4:2:2 и кадровой частотой 120 к/с.

Пользователи могут непрерывно снимать видео в 8К в течение 30 минут.

Также присутствует синхронизация электронного затвора со вспышкой при выдержке до 1/200 секунды, а синхронизация механического затвора со вспышкой осуществляется с выдержкой до 1/400 секунд.

Стоимость одного экземпляра составляет 6,5 тысячи долларов США. Аппарат поступит в продажу уже в марте.

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Камера стоит значительно выше, чем у конкурентов – Canon и Nikon, но Sony обещает, что покупатели, приобретающие Alpha 1, будут награждены «современной технологически инновационной камерой, которую она когда-либо делала».

Как сообщал Укринформ, компания Canon подала патент на портативную камеру, которая с помощью прокрутки меняет ориентацию с общего снимка на селфи-фото и присоединяется к смартфону, чтобы транслировать изображение на экран.

Фото: Sony

По материалам: Укринформ