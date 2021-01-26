Запуск прототипа корабля Starship перенесли – помешал сильный ветер

26.01.2021 01:45

Укринформ

Американская компания SpaceX отложила испытания девятого прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.

Трансляцию с места запуска вел канал NASASpaceflight, передает Укринформ.

Планировалось, что прототип Starship SN9 стартует 25 января в период с 12:00 до 18:00 по местному времени (с 20:00 до 02:00 по Киеву) с площадки в Бока Чика, штат Техас. Корабль должен был достичь высоты около 12,5 километра и после проверки систем осуществить автоматическое приземление.

Однако в назначенное время запуск не состоялся – как отмечается, из-за порывов ветра до 50 км/час.

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Следующее окно для возможного запуска, как ожидается, откроется во вторник, впрочем, официально дату и время испытания компания SpaceX пока не называет.

Напомним, целью программы Starship, которая разрабатывается компанией SpaceX во главе с Маск, являются пилотируемые полеты на Марс.

По материалам: Укринформ