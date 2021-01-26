У голосового ассистента Alexa появилась новая функция

26.01.2021 14:42

Укринформ

Американская компания Amazon Джефф Безос добавила новую функцию для своего голосового ассистента Alexa.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

Новая функция дает Alexa большую «свободу», в частности ассистент может выключать свет, или термостат, используя собранную информацию относительно привычек пользователей и их частых просьб.

Отмечается, что ранее голосовой ассистент от Amazon всегда спрашивал разрешение на подобные действия. Отныне Alexa может делать это самостоятельно. В то же время у пользователей остается возможность определять, что именно Alexa может делать без их разрешения.

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Как сообщал Укринформ, американская компания Amazon Джефф Безос работает над разработкой новой функции для своего голосового ассистента Alexa, которая будет открывать приложения после голосового указания пользователя.

По материалам: Укринформ