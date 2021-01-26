В США через суд требуют удалить Telegram с Google Play

В США через суд требуют удалить Telegram с Google Play

26.01.2021 12:59

Укринформ

Бывший посол США в Марокко и глава организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к материнской компании Google (Alphabet) с требованием обязать компанию удалить приложение Telegram из Google Play.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

По словам Гинзберга, Telegram используется для распространения угроз, а также поощрения и координации насилия на почве расизма.

Истец привел примеры таких постов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также инаугурации нового президента США Джо Байдена.

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«Google не предпринял никаких действий против Telegram, сопоставимых с действиями, которые он сделал против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента», – говорится в иске Гинзберга.

Отмечается, что Google и Telegram не сразу ответили на письмо с просьбой о комментарии.

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На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров заявил, что модераторы компании удалили сотни постов после бунта в Капитолии и призывы к насилию недопустимы.

По материалам: Укринформ