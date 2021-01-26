В США через суд требуют удалить Telegram с Google Play
В США через суд требуют удалить Telegram с Google Play
26.01.2021 12:59
Укринформ
Бывший посол США в Марокко и глава организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к материнской компании Google (Alphabet) с требованием обязать компанию удалить приложение Telegram из Google Play.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.
По словам Гинзберга, Telegram используется для распространения угроз, а также поощрения и координации насилия на почве расизма.
Истец привел примеры таких постов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также инаугурации нового президента США Джо Байдена.
Читайте также: В США от Apple требуют убрать приложение Telegram
«Google не предпринял никаких действий против Telegram, сопоставимых с действиями, которые он сделал против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента», – говорится в иске Гинзберга.
Отмечается, что Google и Telegram не сразу ответили на письмо с просьбой о комментарии.
Читайте также: Telegram начал блокировать экстремистские каналы в США
На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров заявил, что модераторы компании удалили сотни постов после бунта в Капитолии и призывы к насилию недопустимы.
По материалам: Укринформ