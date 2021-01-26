В Японии медведей будет отпугивать робот-монстр, похожий на «чупакабру»
В Японии медведей будет отпугивать робот-монстр, похожий на «чупакабру»
25.01.2021 17:08
Укринформ
Японская компания Ohta Seiki Co разработала робота, который может отпугивать медведей и других диких животных.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.
Робот, длина которого составляет 1,2 метра, может воспроизводить до 60 различных звуков, среди которых вой волков и голоса людей.
Также аппарат обнаруживает приближение животных с помощью инфракрасного датчика и может двигать своей головой со светодиодными глазами.
Читайте также: У робота Софии появятся еще четыре «сестры» для помощи в пандемию
Уже около 70 таких роботов установлены в Японии, преимущественно в регионах, где дикие животные слишком близко подходят к жилищам людей.
По словам президента Ohta Seiki Co Юдзи Охты, компания уже начала получать заказы из-за рубежа.
По материалам: Укринформ