В Японии медведей будет отпугивать робот-монстр, похожий на «чупакабру»

В Японии медведей будет отпугивать робот-монстр, похожий на «чупакабру»

25.01.2021 17:08

Укринформ

Японская компания Ohta Seiki Co разработала робота, который может отпугивать медведей и других диких животных.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.

Робот, длина которого составляет 1,2 метра, может воспроизводить до 60 различных звуков, среди которых вой волков и голоса людей.

Также аппарат обнаруживает приближение животных с помощью инфракрасного датчика и может двигать своей головой со светодиодными глазами.

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Уже около 70 таких роботов установлены в Японии, преимущественно в регионах, где дикие животные слишком близко подходят к жилищам людей.

По словам президента Ohta Seiki Co Юдзи Охты, компания уже начала получать заказы из-за рубежа.

По материалам: Укринформ