В Европе смарт-часам Samsung позволили измерять кровяное давление
В Европе смарт-часам Samsung позволили измерять кровяное давление
26.01.2021 18:34
Укринформ
«Умные часы» Galaxy Watch3 и Galaxy Watch Active2 южнокорейской компании Samsung вскоре начнут измерять кровяное давление и электрокардиографию пользователей на территории Евросоюза.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.
Приложение Samsung Health Monitor получило маркировку CE, что означает, что оно соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского Союза.
С 4 февраля начнется обновление приложения, которое, в частности, будет включать возможность измерять кровяное давление и электрокардиографию владельцам смарт-часов.
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Также обновление будет доступно для жителей Великобритании, Чили, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее эти две функции были доступны только на территориях США и Южной Кореи.
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Как сообщал Укринформ, в компании Apple заявили, что смартфоны линейки iPhone 12, а также устройства соединения и зарядки содержат элементы, которые могут препятствовать работе имплантированных кардиостимуляторов и других медицинских устройств.
По материалам: Укринформ