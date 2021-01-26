Работа с искусственным интеллектом научили собирать яблоки и груши
Работа с искусственным интеллектом научили собирать яблоки и груши
25.01.2021 16:53
Укринформ
Японские исследователи разработали робота в помощь фермерам, которые занимаются выращиванием фруктов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Оснащенный искусственным интеллектом робот способен собирать яблоки и груши почти с такой же скоростью, как это делают люди.
У каждой конечности робота имеется три «пальца», которыми берется фрукт. Робот установлен на автономном гольфкаре.
Использующая искусственный интеллект технология определяет, созрел ли фрукт для сбора, по цвету и другим параметрам.
Для снятия каждого фрукта роботу требуется около 11 секунд – примерно столько же, сколько и человеку-сборщику.
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По словам одного из специалистов Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований, ему хочется улучшить этого робота, чтобы снизить нагрузку на фермеров. Он выразил надежду, что сельским хозяйством заинтересуется больше молодежи, поскольку фермеры, которые выращивают фрукты, стареют, а рабочих рук не хватает.
Как сообщал Укринформ, японская компания Ohta Seiki Co разработала робота, который может отпугивать медведей и других диких животных.
По материалам: Укринформ