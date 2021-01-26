Работа с искусственным интеллектом научили собирать яблоки и груши

Работа с искусственным интеллектом научили собирать яблоки и груши

25.01.2021 16:53

Укринформ

Японские исследователи разработали робота в помощь фермерам, которые занимаются выращиванием фруктов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Оснащенный искусственным интеллектом робот способен собирать яблоки и груши почти с такой же скоростью, как это делают люди.

У каждой конечности робота имеется три «пальца», которыми берется фрукт. Робот установлен на автономном гольфкаре.

Использующая искусственный интеллект технология определяет, созрел ли фрукт для сбора, по цвету и другим параметрам.

Для снятия каждого фрукта роботу требуется около 11 секунд – примерно столько же, сколько и человеку-сборщику.

Читайте также: В Норвегии разработали подводного «робота-змею»

По словам одного из специалистов Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований, ему хочется улучшить этого робота, чтобы снизить нагрузку на фермеров. Он выразил надежду, что сельским хозяйством заинтересуется больше молодежи, поскольку фермеры, которые выращивают фрукты, стареют, а рабочих рук не хватает.

Как сообщал Укринформ, японская компания Ohta Seiki Co разработала робота, который может отпугивать медведей и других диких животных.

По материалам: Укринформ