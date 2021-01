Назвали имена первых космических туристов, которые на ракете Маска полетят на МКС

26.01.2021 20:16

Американская аэрокосмическая частная компания Axiom Space объявила список первых трех туристов, которые полетят на корабле Crew Dragon, производства компании Илона Маска на Международную космическую станцию.

Как передает Укринформ, их имена опубликовали на официальном сайте Axiom.

Так, кроме бывшего астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегриа, который возглавит миссию, в космическое путешествие отправятся инвесторы из США и Канады Ларри Коннор и Марк Пати, а также израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.

Commander Michael López-Alegría

Mission Pilot Larry Connor

Mission Specialist Mark Pathy

Mission Specialist Eytan Stibbe

Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj

— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021

Как сообщалось, Американская компания Axiom Space подписала со SpaceX Илона Маска контракт на доставку частных астронавтов на Международную космическую станцию ​​(МКС).

Миссия, назначенная на вторую половину 2021 года, предусматривает проживание экипажа на борту МКС в течение не менее восьми дней, чтобы испытать на себе состояние невесомости.

Axiom Space планирует доставлять туристов на орбитальный комплекс до двух раз в год, в зависимости от возможностей NASA и других партнеров по эксплуатации станции.

