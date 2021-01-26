Илон Маск запускает прототип межпланетного корабля Starship

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25.01.2021 22:10

Укринформ

Американская космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, планирует в ближайшие часы провести запуск девятого прототипа межпланетного корабля Starship.

Как передает Укринформ, прямая трансляция запуска ведется на канале NASASpaceflight.

Ожидается, что Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, осуществит "скачок" на 12,5 километра и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта.

Starship SN9 установлен на пусковом комплексе возле городка Бока Чика в штате Техас.

Дороги вокруг космодрома перекрыты до 2:00 26 января по киевскому времени, а следовательно, запуск стоит ожидать в этот промежуток времени.

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Как сообщал Укринформ, 24 января 2021 года носитель Falcon-9 компании SpaceX вывел на орбиту одновременно 143 искусственных спутника Земли. Миссия, во время которой был установлен новый космический рекорд, является первой в программе Ridershare. Цель Ridershare – одновременный вывод на геостационарные орбиты крупных партий малых спутников коммерческого и научного назначения.

По материалам: Укринформ