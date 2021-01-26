Google Maps будет показывать локации, где можно сделать COVID-прививки

Google Maps будет показывать локации, где можно сделать COVID-прививки

26.01.2021 16:35

Укринформ

Компания Google будет обозначать места вакцинации против коронавируса в Картах и в Поиске.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Next Web.

Издание отмечает, что сначала эта функция появится в отдельных штатах США: Аризоне, Луизиане, Миссисипи и Техасе, а затем распространится на остальные штаты и страны.

На картах также будет отображаться информация о том, нужно ли пользователю направление для вакцинации, ограничивается ли процесс вакцинации определенными группами населения и доступна ли вакцина в проездном пункте, то есть с возможностью вакцинации прямо в машине без надобности выходить из транспортного средства.

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Компания Google также заявляет, что будет предоставлять отдельные помещения и локации на открытом пространстве для открытия пунктов по проведению вакцинации. Эта инициатива начнется с Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Вашингтона и Нью-Йорка и после этого распространится в других городах.

Фото: Google

По данным The Verge, компания Google уже выделила 5 млн долл. на решение расовых и географических диспропорций в доступе к вакцинам.

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Кроме того, компания предоставит 100 млн долл. грантов ВОЗ и другим некоммерческим организациям.

В мире по состоянию на 26 января зафиксированы почти 100,4 млн случаев заражения коронавирусом, из них свыше 2,1 млн летальных.

По материалам: Укринформ