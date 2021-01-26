Астрономы нашли шесть экзопланет, «танцующих» вокруг звезды

26.01.2021 10:54

Укринформ

Благодаря космическому телескопу Европейского космического агентства (ESA) CHEOPS, астрономы обнаружили во Вселенной шесть новых экзопланет, которые находятся в ритмическом движении, вращаясь вокруг своей центральной звезды.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Sci-News.

Планеты были обнаружены в звездной системе TOI-178, которая находится за 200 световых лет от Земли в созвездии Скульптора.

Пять из шести новых экзопланет образуют резонансную цепь, то есть вращаются вокруг центрального светила в строго заданном ритме. Они подчиняются правилу 18: 9: 6: 4: 3. Это самая длинная резонансная закономерность, известная науке на сегодня.

Отмечается, что самая быстрая планета системы TOI-178b вращается вокруг своей оси за 1,9 дня, а наиболее медленная TOI-178g – примерно в 10 раз дольше.

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Радиус самой маленькой планеты равен земной, а самой большой превышает радиус Земли втрое. При этом масса планет этой уникальной системы от 1,5 до 30 раз больше земной.

Как сообщал Укринформ, группа международных астрономов подсчитала, что глубина Кракенового моря на самом большом спутнике Сатурна – Титане должна быть более 300 метров.

Фото: L. Calçada / ESO

По материалам: Укринформ