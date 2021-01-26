Apple предостерегает: iPhone 12 могут быть опасны для электронных имплантов

Apple предостерегает: iPhone 12 могут быть опасны для электронных имплантов

26.01.2021 02:32

Укринформ

Смартфоны линейки iPhone 12, а также устройства соединения и зарядки содержат элементы, которые могут мешать работе имплантированных кардиостимуляторов и других медицинских устройств.

Об этом говорится в сообщении компании Apple для пользователей, передает Укринформ.

«Медицинские приборы, такие как имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы, могут содержать датчики, реагирующие на магниты и радиоизлучатели (iPhone – ред.) во время непосредственного контакта», – отмечают в компании.

Чтобы избежать любого потенциального вреда, Apple рекомендует держать iPhone и устройства с системой MagSafe (штекеров с магнитами) на безопасном расстоянии от медицинских аппаратов. Как уточнили в компании, речь идет о расстоянии от 15 см до смартфона и около 30 см до беспроводной зарядки.

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«Хотя все модели в линейке iPhone 12 содержат больше магнитов, чем предыдущие, не ожидается, что они представляют больший риск магнитных помех для медицинских устройств», – добавили в Apple.

Напомним, компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 12 в октябре 2021 года. Они, в частности, оснащены новыми радиопередающими устройствами, обеспечивающими связь нового поколения 5G.

Фото: apple.com

По материалам: Укринформ