У робота Софии появятся еще четыре «сестры» для помощи в пандемию

У робота Софии появятся еще четыре «сестры» для помощи в пандемию

25.01.2021 15:34

Укринформ

Гонконгская компания Hanson Robotics, которая создала человекоподобного робота Софию, выпустит еще четырех в первой половине года.

Как передает Укринофрм, об этом сообщает Reuters.

«Миру на фоне COVID-19 потребуется все большая автоматизация для защиты людей», – сказал основатель и генеральный директор компании Дэвид Хэнсон.

По его словам, роботизированное решение проблемы пандемии не ограничивается сферой здравоохранения. По его мнению, человекоподобные роботы могут быть полезны в таких отраслях, как авиация и розничная торговля.

Хэнсон отметил, что роботы также «могут быть особенно полезными в эти времена, когда люди ужасно одиноки и социально изолированы».

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Он подчеркнул, что его цель продать «сотни» роботов в 2021 году – как больших, так и маленьких.

Кроме того, в этом году Hanson Robotics выпустит робота Грейс, разработанного для сектора здравоохранения.

София – человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она была спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также для сотрудничества с ними. За основу внешности была взята актриса Одри Хепберн.

В октябре 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, который получил гражданство какой-либо страны.

В 2018 году робот София посетила Украину, в том числе и побывала в Укринформе.

По материалам: Укринформ