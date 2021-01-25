В Харькове показали, как испытывают ионно-плазменный двигатель для космоса

В Харькове показали, как испытывают ионно-плазменный двигатель для космоса

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25.01.2021 22:10

Укринформ

В течение двух лет Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» совместно с учеными аэрокосмического университета проводит работы по изготовлению двигателя для космоса.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Кроме того, специалисты создали новую уникальную систему охлаждения спутников.

Ранее президент ассоциации "Укравиапром" и директор завода "ФЭД" Виктор Попов заявлял, что изготовили первый в мире украинский ионно-плазменный двигатель.

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По его словам, над созданием новой системы охлаждения спутников, в том числе и для межпланетных перелетов по заказу Международного космического агентства, работали пять лет: "В течение этого длительного времени мы отработали не только конструкцию, но и технологии, и уже осуществили комплектование двух спутников Европейского космического агентства по заказу американской компании".

В Харькове испытывают новую разработку ионно-плазменного двигателя для космоса / Фото: Вячеслав Мадиевский, Укринформ

По материалам: Укринформ