В Харькове показали, как испытывают ионно-плазменный двигатель для космоса
В Харькове показали, как испытывают ионно-плазменный двигатель для космоса
Фото, видео
25.01.2021 22:10
Укринформ
В течение двух лет Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» совместно с учеными аэрокосмического университета проводит работы по изготовлению двигателя для космоса.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Кроме того, специалисты создали новую уникальную систему охлаждения спутников.
Ранее президент ассоциации "Укравиапром" и директор завода "ФЭД" Виктор Попов заявлял, что изготовили первый в мире украинский ионно-плазменный двигатель.
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По его словам, над созданием новой системы охлаждения спутников, в том числе и для межпланетных перелетов по заказу Международного космического агентства, работали пять лет: "В течение этого длительного времени мы отработали не только конструкцию, но и технологии, и уже осуществили комплектование двух спутников Европейского космического агентства по заказу американской компании".
В Харькове испытывают новую разработку ионно-плазменного двигателя для космоса / Фото: Вячеслав Мадиевский, Укринформ
По материалам: Укринформ