Oppo представила бюджетный смартфон с 5G

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25.01.2021 18:06

Укринформ

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A55 5G.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.

Устройство имеет жидкокристаллический дисплей диагональю 16,51 см с частотой обновления 60 Гц и разрешением HD +.

Операционная память составляет 6 Гб, а внутренняя до 128 Гб. Предусмотрена также возможность увеличить размер памяти на смартфоне благодаря карте памяти microSD.

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На обратной стороне устройства установлены 3 камеры – одна 13Мп и две по 2Мп. Также у Oppo A55 5G есть боковой сканер для считывания отпечатков пальцев.

Стоимость одного экземпляра составляет 245 долларов.

Фото: OPPO

По материалам: Укринформ