Oppo представила бюджетный смартфон с 5G
Oppo представила бюджетный смартфон с 5G
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25.01.2021 18:06
Укринформ
Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A55 5G.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.
Устройство имеет жидкокристаллический дисплей диагональю 16,51 см с частотой обновления 60 Гц и разрешением HD +.
Операционная память составляет 6 Гб, а внутренняя до 128 Гб. Предусмотрена также возможность увеличить размер памяти на смартфоне благодаря карте памяти microSD.
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На обратной стороне устройства установлены 3 камеры – одна 13Мп и две по 2Мп. Также у Oppo A55 5G есть боковой сканер для считывания отпечатков пальцев.
Стоимость одного экземпляра составляет 245 долларов.
Фото: OPPO
По материалам: Укринформ