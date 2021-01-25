Технологии

Космический рекорд Илона Маска

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Космический рекорд Илона Маска

Космический рекорд Илона Маска

Инфографика

25.01.2021 16:58

Укринформ

24 января 2021 года носитель Falcon-9 компании SpaceX вывел на орбиту одновременно 143 искуственных спутника Земли

Миссия во время которой был установлен новый космический рекорд – первая в программе Ridershare. Цель Ridershare – одновременный вывод на геостационарные орбиты крупных партий малых спутников коммерческого и научного назначения.

Космический рекорд Илона Маска

По материалам специализированных сайтов

По материалам: Укринформ

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