Технологии
Космический рекорд Илона Маска
Космический рекорд Илона Маска
Инфографика
25.01.2021 16:58
Укринформ
24 января 2021 года носитель Falcon-9 компании SpaceX вывел на орбиту одновременно 143 искуственных спутника Земли
Миссия во время которой был установлен новый космический рекорд – первая в программе Ridershare. Цель Ridershare – одновременный вывод на геостационарные орбиты крупных партий малых спутников коммерческого и научного назначения.
По материалам специализированных сайтов
По материалам: Укринформ