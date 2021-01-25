Япония представила космическую ракету нового поколения

25.01.2021 10:21

Укринформ

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) представило первую и вторую ступени ракеты Н3, которая станет следующей основной ракетой страны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

JAXA и компания Mitsubishi Heavy Industries занимаются разработкой ракеты, которая заменит действующую ракету Н2А.

Диаметр ступеней новой ракеты составляет 5,2 м.

Она больше своей предшественницы, что позволит выводить на орбиту грузы большей массы. Сама ракета производится на заводе компании Mitsubishi в префектуре Айти в центральной части Японии.

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Как сообщал Укринформ, компания SpaceX Илона Маска осуществила самый масштабный запуск в истории космонавтики. На борту космического корабля Transporter-1 SmallSat Rideshare – 133 коммерческих и государственных космических спутника и 10 спутников Starlink – это наибольшее количество спутников, которые когда-либо были доставлены на орбиту одной миссией.

По материалам: Укринформ